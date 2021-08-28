Перемололи: "Динамо" с неприличным счетом победило "Колос" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве "Динамо" забило "Колосу" шесть голов еще в первом тайме. Карлос Де Пена сделал дубль, по разу отличились Николай Шапаренко, Томаш Кендзера, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.

После перерыва последние также сделал дубль.

"Динамо" победило "Колос" 7:0, вступило 16 очков и вновь стал единоличным лидером Премьер-лиги. "Колос" имеет 5 пунктов и идет 11-м.

Чемпионат Украины

6-й тур

28 августа

"Динамо" - "Колос" 7:0

Голы: Де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзера, 25, Буяльский, 34, Цыганков, 45, 67.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb