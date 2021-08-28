Перемололи: "Динамо" с неприличным счетом победило "Колос" в УПЛ
В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" разгромило "Колос" со счетом 7:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве "Динамо" забило "Колосу" шесть голов еще в первом тайме. Карлос Де Пена сделал дубль, по разу отличились Николай Шапаренко, Томаш Кендзера, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.
После перерыва последние также сделал дубль.
"Динамо" победило "Колос" 7:0, вступило 16 очков и вновь стал единоличным лидером Премьер-лиги. "Колос" имеет 5 пунктов и идет 11-м.
Чемпионат Украины
6-й тур
28 августа
"Динамо" - "Колос" 7:0
Голы: Де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзера, 25, Буяльский, 34, Цыганков, 45, 67.
- Напомним, 28 августа "Ингулец" победил на своем поле "Мариуполь" - 3:0.
- Также в субботу, в 6-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" переиграл "Металлист 1925" и догнал в турнирной таблице "Динамо".
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