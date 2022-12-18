Об этом сообщило издание Spiegel .

Стало известно, что Бербок заявила, что не видит надежды на приостановку боевых действий в войне РФ против Украины по праздникам и никаких признаков того, что Россия собирается отступить.

Она отметила, что не считает выходом перемирие на условиях Кремля, потому что это "не прекратило бы ужаса для украинского народа, а наоборот".

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В частности, Бербок подчеркнула, что в наихудшем положении находятся люди на оккупированных территориях.

"Ежедневно они живут в страхе, что их могут похитить, пытать и убить российские оккупационные войска", - отметила глава МИД, напомнив также, что по ту сторону линии фронта также проблемы с доступом к базовым коммунальным услугам и туда не попадает международная гуманитарная помощь.

"Эту войну начал никто иной, как Путин, и если Путин захочет, война может закончиться хоть завтра", - отметила глава МИД Германии.

17 декабря стало известно, что в Германии считают , что Гаага может провести расследование в отношении Путина.

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