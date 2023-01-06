Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Сергей Згурец дал комментарий о заявлении Путина о введении режима прекращения огня в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.



"Мы понимаем, что "перемирие" перед Рождеством – это попытка российской новой информационной концепции, которая связана с тем, что они ведут "священную войну" в идеологическом и религиозном смыслах, и это направлено на внутреннюю аудиторию РФ. Очевидно, что противник вряд ли будет делать какое-то реальное перемирие. Я думаю, что на отдельных участках будет активизация боевых действий.Таким образом, вопрос перемирия - это не та составляющая, которая сейчас будет влиять на ход действий на поле боя. Тем более, чтобы говорить о перемирии, то нужно было к нему реально готовиться, а не объявлять его в канун Рождества, а затем активно это раздувать через российские СМИ прежде всего на своей территории", - отметил военный аналитик.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в Украине. Еспресо проинформировало , как на это отреагировали в Украине.

В США и Германии отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество очень похоже: и там, и там считают , что Путину просто нужна передышка

Владимир Зеленский высказался по поводу предложения рождественского перемирия от Путина, призвав граждан России обрести смелость "хотя бы на 36 часов во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле".

Институт изучения войны назвал цели, которые преследует Путин, заявляя о "перемирии" на Рождество

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