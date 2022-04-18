Перемирие и гумкоридоры: ООН возобновила работу офиса в Киеве и предложила посредничество в переговорах между Украиной и РФ
Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Мартин Гриффитс предложил провести встречу Украины и России для обсуждения гуманитарных вопросов
Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина .
"Мы предложили обеим сторонам прийти к соглашению о том, что обе стороны, представители РФ и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров , гуманитарных приоритетов", - сказал Гриффитс.
Он анонсировал визит в Турцию, где планирует обсудить ситуацию в Украине с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Я собираюсь в Турцию на этой неделе, где встречусь с президентом Эрдоганом для дальнейшего разговора о некоторых идеях", - добавил Гриффитс.
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