Перемирие и гумкоридоры: ООН возобновила работу офиса в Киеве и предложила посредничество в переговорах между Украиной и РФ

Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина .

"Мы предложили обеим сторонам прийти к соглашению о том, что обе стороны, представители РФ и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров , гуманитарных приоритетов", - сказал Гриффитс.

Он анонсировал визит в Турцию, где планирует обсудить ситуацию в Украине с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я собираюсь в Турцию на этой неделе, где встречусь с президентом Эрдоганом для дальнейшего разговора о некоторых идеях", - добавил Гриффитс.