Перемирие для вывоза зерна из украинских портов может стать ловушкой для Украины, - дипломат Хара
Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что для разблокирования украинских портов и вывоза зерна по всей территории Украины должен быть прекращен огонь по всей линии фронта
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"России не выгодно, чтобы Украина открыла свои порты и начала продавать свое зерно. Поскольку тогда Россия не сможет оказывать давление на международное сообщество. Это стратегическая цель. Однако есть и тактическая цель, которая может перевесить стратегическую. Для того чтобы открыть порты, нужно прекратить ведение огня. Потому что не может быть такого, что в Одессе все спокойно, а на других территориях Украины идут боевые действия. Поэтому перемирие с Россией для вывоза зерна из украинских портов может стать большой ловушкой для Украины", - пояснил Хара.
Дипломат сравнил возможное перемирие по вывозу украинского зерна из портов с Минскими соглашениями
"Это перемирие станет чем-то похожим на Минск-3. Любое нарушение договоренностей будет резко критиковаться. И Украина в этой ситуации находится в более слабой позиции. Так, как было и с Минскими соглашениями, когда постреляли из стрелкового оружия и минометов, а затем Россия заявляет, что не считает это нарушением договоренностей. То же самое может и происходить с перемирием по вывозу зерна из портов Украины", - добавил он.
- 15 июля стало известно, что для возобновления экспорта украинского зерна разблокируют три украинских порта на Черном море, перед мероприятием в них пустые суда будут проверять турецкие военнослужащие.
- 20 июля диктатор России Владимир Путин заявил, что россияне не будут препятствовать вывозу украинского зерна в обмен на снятие санкций, связанных с поставкой зерна из РФ
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