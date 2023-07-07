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"Перемещение ядерного оружия в Беларусь прямо угрожает нашему обществу": Польша, Латвия и Литва обратились к генсеку и партнерам по НАТО

7 июля, 2023 пятница
14:14
Мир НАТО

Президенты Польши, Латвии и Литвы Анджей Дуда, Эглис Левитс и Гитанас Науседа написали письма генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и партнерам по Альянсу, в котором призвали принять меры по противодействию угрозам, возникающим в связи с агрессивными действиями России и меняющейся ситуацией в Беларуси

Об этом говорится на сайте президента Литвы.

Главы Польши, Латвии и Литвы подчеркивают, что сотрудничество России и Белоруссии подрывает и безопасность региона, и безопасность евроатлантического пространства. Так, РФ использует территорию и ресурсы Беларуси для ведения жестокой и незаконной агрессивной войны против Украины. Это, по их словам, свидетельствует о более тесной военной интеграции двух стран.

"Последние проявления этого – размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, что обостряет ситуацию в контексте войны в Украине и представляет прямую угрозу безопасности нашего общества. Это еще одно грубое нарушение Основного акта НАТО – Россия, которое четко показывает, что этот документ утратил силу" , - отмечают в письме.

Президенты также подчеркнули, что перемещение ПИК Вагнера и его основателя и лидера Евгения Пригожина в Беларусь будет представлять угрозу политической стабильности этой страны. Кроме того, это представляет угрозу потенциальной потере контроля над обычным и ядерным вооружением. По словам глав трех стран, прибытие вагнеровцев в Беларусь после неудачного мятежа в РФ может стать для Беларуси новым стимулом восстановить свои усилия по организации новой волны массовой миграции и гуманитарного кризиса на границах с Евросоюзом.

"В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе нам нужна солидарность и единство, чтобы мы могли противостоять всем угрозам по принципу 360-градусного подхода. В том числе и угрозам, которые несут последние события в Беларуси. Мы должны показать России, что мы эти угрозы видим и понимаем , и что мы готовы принять все возможные меры для противодействия им", - говорится в письме.

Дуда, Левитс и Науседа отметили, что белорусский народ нуждается в четком сигнале от НАТО о том, что ему важно видение демократической, стабильной и процветающей Беларуси, которая не будет зависеть от РФ и ее внутренней борьбы. Следовательно, они предложили пять последовательных действий, которые "не только повысят безопасность союзников, но и будут отвечать демократическим стремлениям белорусского народа". Речь идет про:

  • пересмотр ядерного сдерживания и его адаптации к новой реальности;
  • включение обычных угроз, возникающих из Беларуси, в процесс военной адаптации НАТО;
  • заблаговременное размещение боеприпасов и оружия на восточном фланге НАТО;
  • увеличение расходов на оборону более чем на 2% ВВП и увязывание этого процесса с приоритетами Североатлантического союза;
  • повышение устойчивости союзников к гибридным угрозам.

Президент Польши Анджей Дуда 27 июня заявил , что присутствие ПВК Вагнера и Пригожина в Беларуси является важным вопросом безопасности и требует решительной реакции со стороны НАТО.

28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Москве и Минску послан четкий сигнал о том, что "НАТО существует, чтобы защитить каждого союзника".

Россия
Польша
Белорусь
Латвия
Литва
НАТО
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