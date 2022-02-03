Перемещение российских войск в Беларусь - самое большое со времен Холодной войны, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в последние дни РФ перебросила в Беларусь около 30 тыс. военных и оружие, что стало самым масштабным военным перемещением России со времен Холодной войны
Об этом пишет Reuters.
Йенс Столтенберг сообщил, что Россия переместила в Беларусь силы специальных операций "Спецназ", истребители Су-35, ракеты двойного назначения "Искандер" и системы ПВО С-400.
"Все это будет сочетаться с ежегодными российскими учениями ядерных сил", - добавил Генсек НАТО, объясняя, что речь идет о применении ракетных комплексов "Искандер".
- Напомним, Лукашенко заявил, что военные учения с РФ пройдут на западных и южных границах страны. Впоследствии в Министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решимость - 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.
- Представитель Великобритании на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что Россия должна выполнить обязательства согласно уставу Организации и не угрожать Украине.
- Кроме того, представитель Ирландии на заседании Совбеза ООН по Украине призвала к использованию Нормандского формата для деэскалации конфликта с РФ.
- РФ на заседании Совбеза ООН призвала предоставить доказательства о 100 тыс. военных на границах и планах по возможному вторжению в Украину.
- Беларусь на заседании Совбеза ООН заявила, что совместные учения с Россией носят оборонный характер и не создают угрозы для Украины и стран ЕС.
- Войска Беларуси и РФ начали совместные учения.
- РФ отправила в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
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