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Перемещение авианосной ударной группы США – это глобальное изменение на театре военных действий, – военный эксперт Катков

7 ноября, 2022 понедельник
18:11
Мир

Олег Катков, главный редактор Defense Express, отметил, что НАТО на северном и южном флангах размещает значительные силы, направленные исключительно против РФ

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Авианосные ударные группы - это не только авианосцы, но и довольно значительное количество ракетных кораблей, то есть вроде ракетных эсминцев класса "Arleigh Burke". Соответственно, перемещение любой одной из десяти авианосных ударных групп США - это изменение на театре военных действий в глобальном понимании, потому что глубина нанесения удара с авианосной ударной группировки, с ракетными эсминцами и подводными лодками, достигает тысячи километров. Известно, что параллельно с развертыванием авианосной ударной группировки в Средиземноморье где-то через неделю, в середине ноября, в Великобританию должна прибыть еще одна авиационная ударная группировка с новейшим американским авианосцем "Gerald R. Ford", который является кораблем совершенно нового уровня. В состав авианосной ударной группировки входит еще американский ракетный крейсер класса "Ticonderoga", который может запустить в одном залпе более сотни ракет "Tomahawk", – объяснил военный эксперт.

Олег Катков отметил, что НАТО на северном и южном флангах размещает значительные силы, направленные исключительно против РФ.

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