Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Авианосные ударные группы - это не только авианосцы, но и довольно значительное количество ракетных кораблей, то есть вроде ракетных эсминцев класса "Arleigh Burke". Соответственно, перемещение любой одной из десяти авианосных ударных групп США - это изменение на театре военных действий в глобальном понимании, потому что глубина нанесения удара с авианосной ударной группировки, с ракетными эсминцами и подводными лодками, достигает тысячи километров. Известно, что параллельно с развертыванием авианосной ударной группировки в Средиземноморье где-то через неделю, в середине ноября, в Великобританию должна прибыть еще одна авиационная ударная группировка с новейшим американским авианосцем "Gerald R. Ford", который является кораблем совершенно нового уровня. В состав авианосной ударной группировки входит еще американский ракетный крейсер класса "Ticonderoga", который может запустить в одном залпе более сотни ракет "Tomahawk", – объяснил военный эксперт.



Олег Катков отметил, что НАТО на северном и южном флангах размещает значительные силы, направленные исключительно против РФ.

18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

2 ноября Белый дом заявил , что Соединенные Штаты не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине.

Кроме того, дипломат Валерий Чалый считает, что конфликт России со страной НАТО неизбежен

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