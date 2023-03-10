Об этом заявил кандидат политических наук, член Общественного совета при МИД Украины, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко в эфире Еспресо.

По его словам, прежде всего не нужно быть слишком оптимистичными по завершению войны после переломного момента. Слом не будет означать непосредственную победу Украины.

Это фундамент, с которого мы начнем двигаться к нашей победе. С военно-политической точки зрения, эта фаза боевых действий, наступательная операция с украинской стороны и попытка формировать ударные группы и наступать со стороны россиян - один из важных для РФ моментов. Они накопили военную технику и человеческий ресурс для решения этой задачи. Чем дальше, тем труднее будет накапливать в течение следующих месяцев войны живую силу, технику, боеприпасы. Критическая масса, которую РФ аккумулировала на данный момент, - лучшее, на что она способна в этом году", - отметил он. .

Эксперт добавил, что если Украина лишит Россию этих ресурсов, то дальше набирать их будет гораздо труднее, и это сделает войну для РФ максимально сложной. Это станет залогом того, что Украина будет развивать успех на поле боя и продвигаться дальше.

"Переломный момент заложит траекторию развития войны по меньшей мере до конца 2023 года. Если нам удастся удержать инициативу и переломить ресурс, который РФ имеет сегодня, это открывает возможности успешных активных боевых действий до конца 2023 года, а дальше все будет зависеть от того, будет ли российский фронт сыпаться. Это откроет нам путь, чтобы постепенно двигаться к границам 1991 года", - подчеркнул Тарас Жовтенко.