Военный аналитик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Переломом в войне России против Украины будут кардинальные события. К примеру, полное освобождение Херсона. Уничтожение Крымского моста также станет переломным моментом. Однако эти факторы будут частью большого процесса", - отметил Левин.

Офицер армии обороны Израиля добавил, что разрушение логистики россиян оказывает влияние на боевые действия, однако это элементы большого процесса.

"Война – это процесс и нельзя говорить, что какие-то вещи происходят моментально. Да, уничтожение логистики снижает темпы поставок необходимых для функционирования российской армии ресурсов. Однако это лишь элемент процесса", – отметил Игаль Левин.

10 июля генерал-майор запаса и бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что Севастопольская бухта и Крымский мост являются легитимными целями Вооруженных сил Украины.

16 августа в интервью The Guardian советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является законной военной целью и должен быть уничтожен.

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