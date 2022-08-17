Переломным моментом в войне станет уничтожение Крымского моста или деоккупация Херсона - военный аналитик Левин
Офицер армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, что переломным моментом в российско-украинской войне станет деоккупация Херсона или уничтожение Крымского моста
Военный аналитик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Переломом в войне России против Украины будут кардинальные события. К примеру, полное освобождение Херсона. Уничтожение Крымского моста также станет переломным моментом. Однако эти факторы будут частью большого процесса", - отметил Левин.
Офицер армии обороны Израиля добавил, что разрушение логистики россиян оказывает влияние на боевые действия, однако это элементы большого процесса.
"Война – это процесс и нельзя говорить, что какие-то вещи происходят моментально. Да, уничтожение логистики снижает темпы поставок необходимых для функционирования российской армии ресурсов. Однако это лишь элемент процесса", – отметил Игаль Левин.
- 10 июля генерал-майор запаса и бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что Севастопольская бухта и Крымский мост являются легитимными целями Вооруженных сил Украины.
- 16 августа в интервью The Guardian советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является законной военной целью и должен быть уничтожен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 40.08
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное