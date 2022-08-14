Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Перелом в наступившей войне возможно не выглядит так: мы проломили вражескую оборону и идем стремительно на широком фронте в контрнаступление, но ВСУ уже взяли инициативу в свои руки и теперь определяют что, где и как уничтожать. После удачных ударов по составам оккупантов уже российские военные вынуждены подстраивать свою интенсивность введения существенно упавшего артиллерийского огня", - пояснил Киричевский.

Военный эксперт также добавил, что уже произошел психологический перелом.

"И это важно. Перелом произошел в психологическом факторе. ВСУ нанесли удар в Крыму, а в ответ РФ ничего не смогла сделать", - подчеркнул Киричевский.

12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для опрокидывания техники на правобережную часть.

13 августа украинские военные вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке.

В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне

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