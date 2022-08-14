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Главная война с Россией Перелом в войне уже наступил: теперь ВСУ определяют что, где и как уничтожать, – военный эксперт Киричевский
Эксклюзив

Перелом в войне уже наступил: теперь ВСУ определяют что, где и как уничтожать, – военный эксперт Киричевский

14 августа, 2022 воскресенье
18:28
война с Россией

Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что ВСУ держат инициативу боевых действий на Юге

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Перелом в наступившей войне возможно не выглядит так: мы проломили вражескую оборону и идем стремительно на широком фронте в контрнаступление, но ВСУ уже взяли инициативу в свои руки и теперь определяют что, где и как уничтожать. После удачных ударов по составам оккупантов уже российские военные вынуждены подстраивать свою интенсивность введения существенно упавшего артиллерийского огня", - пояснил Киричевский.

Военный эксперт также добавил, что уже произошел психологический перелом.

"И это важно. Перелом произошел в психологическом факторе. ВСУ нанесли удар в Крыму, а в ответ РФ ничего не смогла сделать", - подчеркнул Киричевский.

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