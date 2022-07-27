Перелом на южном фронте уже начался, - депутат Херсонского облсовета Хлань

Об этом в эфире Еспресо сказал военнослужащий ВСУ и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"По моему мнению, перелом на фронте (Николаевско-Херсонское направление) начался на прошлой неделе, когда были нанесены удары по транспортным артериям - Антоновский мост, Каховская плотина, Дарьевский мост", - отметил он.

Хлань считает, что это означает, что практически любое передвижение российской техники – под контролем ВСУ.

"Именно эти филигранные удары являются переломом военных действий, потому что оккупанты уже не могут получать подкрепление. Также сегодня оккупанты сообщили о том, что ближайшие трое суток не будет гумгрузов, а это означает только то, что и обеспечение военных на линии фронта стоит под большим вопросом – даже продуктами", - добавил военный.

По его мнению, эти стратегические решения являются переломом военных действий.

"За ними следующие - предстоящие контрнаступательные действия. Я бы не привязывался там к датам, главное, чтобы мы разрушили планы оккупанта по проведению фейкового референдума, который они пытаются организовать 11 сентября. Было бы очень важно, чтобы мы были на окраинах Херсона, а лучше в самом городе до "референдума", для того чтобы ВСУ поломали все намерения оккупантов по отделению территорий", - подытожил Хлань.

27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

Оккупанты заявили, что в результате ударов поврежден и железнодорожный мост в Херсоне.