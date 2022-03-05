Перекладывают ответственность. Минобороны Британии прокомментировало "миротворческую инициативу" России
Минобороны Великобритании считает, что Россия стремится переложить ответственность за текущие и будущие жертвы среди гражданского населения в Мариуполе на Украину
Об этом сообщает официальный Twitter Министерства обороны Великобритании.
"Предлагаемое Россией прекращение огня в Мариуполе, вероятно, было попыткой отвлечь международное осуждение и перегруппировать свои силы для возобновления наступательной деятельности. Обвиняя Украину в нарушении соглашения, Россия, вероятно, стремится переложить ответственность за текущие и будущие жертвы среди гражданского населения в этом городе", – говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании.
- Напомним, режим тишины должен был длиться с 11 до 18 часов. В это время планировалось вывезти мирных жителей и восстановить критическую инфраструктуру в Мариуполе и Волновахе. Однако враг использовал его для продвижения своих сил, а затем начал обстрелы, которые сорвали процесс.
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