Перекладывают ответственность. Минобороны Британии прокомментировало "миротворческую инициативу" России

Об этом сообщает официальный Twitter Министерства обороны Великобритании.



"Предлагаемое Россией прекращение огня в Мариуполе, вероятно, было попыткой отвлечь международное осуждение и перегруппировать свои силы для возобновления наступательной деятельности. Обвиняя Украину в нарушении соглашения, Россия, вероятно, стремится переложить ответственность за текущие и будущие жертвы среди гражданского населения в этом городе", – говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании.

Напомним, режим тишины должен был длиться с 11 до 18 часов. В это время планировалось вывезти мирных жителей и восстановить критическую инфраструктуру в Мариуполе и Волновахе. Однако враг использовал его для продвижения своих сил, а затем начал обстрелы, которые сорвали процесс.

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