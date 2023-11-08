За этот год я сделал операций больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. И до конца года остаются еще две. Ближайшая в ноябре. Это не возраст дает о себе знать. Нет. Это последствия войны. А я не больше всего пострадал. Но таких, как я, много. Очень много. И если вы ожидаете, что после войны ветераны придут наводить порядок в стране, то поверьте, что многим из них будет не до этого.

Они будут решать свои проблемы, наводить порядок в своей жизни, восстанавливать семейные отношения, заниматься своим здоровьем, избавляться от внутреннего выгорания и адаптироваться к гражданской жизни.

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И это я еще вспомнил главную проблему, с которой столкнется подавляющее большинство ветеранов, как ПТСР – посттравматический синдром. Учитывая, что в Украине не построена такая масштабная система помощи военным, как в США или Израиле, реабилитация будет не простой и ляжет на плечи самих ветеранов. А еще саму проблему не все ветераны захотят признать. Это очень не просто признать, что с твоей психикой не все хорошо и заняться решением проблем. Но это все у нас впереди. И нескоро. До Победы еще...

Поэтому избавляйтесь от своих иллюзий. И готовьтесь исправлять ситуацию. После войны какая-то часть военных уйдет в политику. Но она будет не очень большой, и среди них будет немало тех, кто вас разочарует. Не все люди в пикселе, умеющие красиво говорить или писать, являются рыцарями в блестящих доспехах, и не все умеют от слов переходить к делам или наоборот идут в политику решать свои личные интересы. Доказано на практике много раз от Надежды Савченко и до...

Так что чуда не будет. Чем быстрее общество поймет это, тем лучше для всех нас. А я пока готовлюсь к операции. Кстати, я после нее выпаду на время из информационного пространства и после восстановления вернусь. Это жизнь.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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