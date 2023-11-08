Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Перекладывать на плечи ветеранов проблемы будущего – инфантилизм
OPINION

Перекладывать на плечи ветеранов проблемы будущего – инфантилизм

8 ноября, 2023 среда
12:04
Мнение

Все чаще я слышу лозунг "Вот ребята вернутся с фронта и наведут порядок". Это очень инфантильная позиция, и она показывает, что гражданское общество хочет, чтобы его проблемы решили за него. Да не будет

За этот год я сделал операций больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. И до конца года остаются еще две. Ближайшая в ноябре. Это не возраст дает о себе знать. Нет. Это последствия войны. А я не больше всего пострадал. Но таких, как я, много. Очень много. И если вы ожидаете, что после войны ветераны придут наводить порядок в стране, то поверьте, что многим из них будет не до этого.

Они будут решать свои проблемы, наводить порядок в своей жизни, восстанавливать семейные отношения, заниматься своим здоровьем, избавляться от внутреннего выгорания и адаптироваться к гражданской жизни.

Читайте также: Избирателя обмануть невозможно, если он сам не захочет себя обманывать

И это я еще вспомнил главную проблему, с которой столкнется подавляющее большинство ветеранов, как ПТСР – посттравматический синдром. Учитывая, что в Украине не построена такая масштабная система помощи военным, как в США или Израиле, реабилитация будет не простой и ляжет на плечи самих ветеранов. А еще саму проблему не все ветераны захотят признать. Это очень не просто признать, что с твоей психикой не все хорошо и заняться решением проблем. Но это все у нас впереди. И нескоро. До Победы еще...

Поэтому избавляйтесь от своих иллюзий. И готовьтесь исправлять ситуацию. После войны какая-то часть военных уйдет в политику. Но она будет не очень большой, и среди них будет немало тех, кто вас разочарует. Не все люди в пикселе, умеющие красиво говорить или писать, являются рыцарями в блестящих доспехах, и не все умеют от слов переходить к делам или наоборот идут в политику решать свои личные интересы. Доказано на практике много раз от Надежды Савченко и до...

Так что чуда не будет. Чем быстрее общество поймет это, тем лучше для всех нас. А я пока готовлюсь к операции. Кстати, я после нее выпаду на время из информационного пространства и после восстановления вернусь. Это жизнь.

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
военные силы Украины
Война с Россией
Победа Украины
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.67
  • EUR
    Покупка 39.54
    Продажа 40.42
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
8 ноября
11:52
Обесточены 300 тысяч потребителей в 14 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 28 октября
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV