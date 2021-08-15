Перекидуванням беженцев из Ирака в Литву занимается фирма из Управления делами Лукашенко, - расследование

К такому выводу в ходе проведенного ими совместного расследования пришли российский оппозиционный центр "Досье" и немецкое Der Spiegel, рассказывает Еспресо.TV .



Потоки мигрантов координирует белорусская государственная туристическая компания "Центркурорт". Она входит в структуру Управления делами сампроголошеного президента Беларуси Александра Лукашенко.



В руки расследователей попали документы "Центркурорта", подтверждающие участие государственной турфирмы в ввозе иракцев в Беларусь. Из них следует, что в начале мая 2021 года "Центркурорт" заключил договор о сотрудничестве "по развитию международного туризма между странами арабского мира и Республики Беларусь" с белорусской туристической компанией "Оскартур". Ее возглавляет Салах Мухеймен Аль-Асад.



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После этого "Оскартур" стал отчитываться перед "Центркурортом" о контактах с авиакомпанией Fly Baghdad, а через несколько недель после этого иракский перевозчик запустил регулярные рейсы в Минск. Кроме того, "Оскартур" обратился в "Центркурорт" с просьбой помочь получить визы 51 гражданину Ирака, хотя выдачей виз занимается Министерство иностранных дел, а не Управления делами президента.



Из документов следует, что через Лукашенков "Центркурорт" прошло более 200 заявок на визы для иракских граждан. Целью приезда многих "туристов", включая детей, было отмечено "проведение охотничьего тура в охотхозяйствах".



В некоторых заявках на визы также указывались отеля размещения - "Минск" и "Беларусь", что популярны среди иракских "путешественников". В группах, посвященных поездке из Ирака в Европу через Беларусь, сами иракцы пишут, что в гостиницах не задерживаются: обычно они проводят там пару ночей, а потом направляются до пограничного пункта "Бенякони" и пытаются перелезть через полутораметровый забор, отделяющий Беларусь от Литвы .



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К тому же "Центркурорт" заключил договор на оказание транспортных услуг с белорусской компанией "Стройтур", которая предлагает аренду автобусов с водителями. В дальнейшем эта фирма выставляла "Центркурорту" счета за предоставление транспортных услуг по маршруту Минск - аэропорт Минск - Минск.





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