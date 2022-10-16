Телефонный разговор российского солдата с супругой опубликовала СБУ в телеграмме.

Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. . Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – жалуется оккупант.

Он жалуется своей жене, что "по документам" он вообще не должен быть на войне - ведь по плану сейчас должно быть на учениях. "Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченый. Нас, говорит, в Украине нет, представляешь? Мы на обучении!", – объясняет рашист.