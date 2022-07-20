Перехват СБУ: отец российского оккупанта посоветовал сыну, как сломать руку, чтобы сбежать из Украины

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российского оккупанта с отцом, перехваченный СБУ.

"Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то на лестнице ногу сломаю. Не могу, отец, меня трясет уже. Трясет страшно. Не могу я здесь находиться уже", - рассказал находившийся на Харьковщине оккупант.

После того, как захватчик не смог себе ничего сломать и сказал об этом отцу, тот дал совет, как сломать руку.

"У нас в молодости "косили" ребята: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-то руку, мочишь ее, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прямо рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается", - сказал оккупанту его отец. .

20 июля Служба безопасности Украины перехватила разговор российского захватчика, воюющего под Харьковом. В нем говорилось, что россияне не могут смириться с тем, как эффективно ВСУ уничтожают их войска.

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