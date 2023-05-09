Переходы церквей УПЦ МП в ПЦУ на Николаевщине проходят спокойно, - Ким

Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Нет сейчас конфликта. Переходят церкви в ПЦУ - регистрируются уставы и постепенно переходят. Все идет достаточно, слава Богу, в спокойном русле, без каких-либо конфликтов. Все понимают и понемногу переходят. Я точно знаю, что конфликтов нет и все идет в спокойном режиме ", – сказал он.