Переходы церквей УПЦ МП в ПЦУ на Николаевщине проходят спокойно, - Ким
Церкви в Николаевской области постепенно переходят в Православную церковь Украины – все происходит без конфликтов
Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Нет сейчас конфликта. Переходят церкви в ПЦУ - регистрируются уставы и постепенно переходят. Все идет достаточно, слава Богу, в спокойном русле, без каких-либо конфликтов. Все понимают и понемногу переходят. Я точно знаю, что конфликтов нет и все идет в спокойном режиме ", – сказал он.
- 4 апреля Хмельницкий облсовет запретил деятельность УПЦ МП , ранее похожий шаг сделали депутаты горсовета.
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