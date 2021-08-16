Переходный период в ОРДЛО и Крыму: появился текст правительственного законопроекта

Об этом говорится в карточке законопроекта №5844 "Об основах государственной политики переходного периода".

Его зарегистрировал премьер-министр Денис Шмыгаль 9 августа.

Отмечается, что законопроект разработан с целью надлежащего законодательного урегулирования государственной политики переходного периода - комплекса мероприятий по противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанного государственной границы и обеспечения государственного суверенитета, восстановления деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на временно оккупированных территориях, преодоление последствий вооруженной агрессии РФ, реинтеграции временно оккупированных (деокупованих) территорий и их жителей, развития устойчивого мира и неповторения оккупации.

Документ предлагает унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и относительно Автономной Республики Крым и города Севастополя. Определить, что эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные службы России.

Законопроект упорядочивает и осовременивает действующую профильную терминологию, вводит понятия, раскрывающие его новеллы, в частности, термины "переходная юстиция", "конвалидация", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации", "политико-дипломатические и санкционные меры "," телефона линия "," прочный мир "," реинтеграция временно оккупированных (деокупованих) территорий и их жителей ".

Проектом закона также предлагается распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деокупованих) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановления правосудия.

Документ предусматривает введение элементов переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, меры по развитию устойчивого мира и мероприятия неповторения оккупации.

Проектом закона также предлагается определить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях, ввести институт конвалидации сделок, которые были совершены на временно оккупированных территориях, а также признание результатов и сроков обучения на временно оккупированных территориях, создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях, установить ограничения по обращению валюты государства-агрессора в течение переходного периода.

Ожидается, что принятие закона будет способствовать реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, создаст предпосылки для восстановления нарушенных прав человека.

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