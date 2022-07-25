Переходные правительства, национальные легионы, ядерное разоружение. В Праге народы и регионы РФ подписали "Декларацию о деколонизации России"
В Праге (Чехия) представители народов и отдельных регионов, которые находятся в составе России и считают себя колонизированными, составили документ под названием "Декларация о деколонизации России"
Подписание состоялось 23 июля 2022 года. 24 июля полный 4-страничный текст декларации обнародовал проект "Idel. Реалии".
"Начинаем процесс полной и всеобщей деколонизации России", - говорится в начале документа.
"Российская Федерация сегодня – это страна-террорист, которую возглавляют военные преступники", - утверждают подписанты.
Свое утверждение они объясняют полномасштабным вторжением РФ в Украину и, как следствие, втягиванием в него коренных народов России.
"С началом захватнической войны против Украины наши народы и регионы против своей воли оказались втянутыми в военные преступления, в том числе, в развязанный Кремлем геноцид украинской нации. Из-за такой политики имперского центра народы и регионы РФ столкнулись с санкционными ограничениями, угрозой цивилизационной изоляции и даже полного исчезновения. Все это привело к тому, что РФ уже сейчас стоит на пороге хаоса и гражданской войны. Помешать этому может только полная и контролируемая деколонизация России", - отмечается в декларации.
Помешать предполагаемому дальнейшему хаосу внутри РФ авторы документа предлагают путем "упорядочения неконтролируемого сейчас процесса распада ядерного государства".
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Для этого, по их мнению, необходимо "безотлагательно начать создание национальных переходных правительств / администраций", а уже существующие парламенты республик и областные думы регионов должны "стать на защиту интересов своих народов и подтвердить ранее принятые декларации о государственном суверенитете".
Населению регионов РФ, как отмечается, следует перейти "к мирному системному сопротивлению".
"Призываем всех военнослужащих и представителей силовых ведомств, являющихся представителями коренных народов и колонизированных регионов, немедленно вернуться на родную землю и обеспечить мирный и демократический переход власти. Призываем всех, кто сегодня участвует в несправедливой захватнической войне против Украины, вернуться домой, в том числе путем сдачи в плен ВСУ", - говорится в "Декларации о деколонизации России".
В декларации также инициируется "формирование национальных легионов (силы самообороны) для защиты суверенитета, прав наших народов и обеспечения мира".
Будущим вооруженным силам суверенизированных нынешних субъектов РФ, говорят авторы "декларации", не потребуется ядерное оружие. Поэтому они выступают за денуклеаризацию.
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"Обращаемся к государствам – членам ООН с призывом оказать максимальную помощь национальным переходным правительствам / администрациям для достижения целей деколонизации и установления мира. А также официально признать независимость и суверенитет следующих государств коренных народов и колонизированных регионов", - заключается в "декларации".
С этой целью организаторы форума 23 июля в Праге планируют в ноябре-декабре 2022 г. созвать Международную конференцию "по мирной деколонизации и территориальному устройству построссийского пространства с участием государств - членов Совета Безопасности ООН, государств - соседей Российской Федерации и международных организаций".
- Напомним, 13 июля в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "О признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия".
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