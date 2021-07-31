Переходить на новый календарь надо вместе с православными братьями, - глава УГКЦ Святослав
"В Украине мы вместе с нашими православными братьями празднуем Рождество и Пасху. И если будем менять календарь, то будем делать это вместе"
Об этом заявил глава Украинской греко-католической церкви Святослав, отвечая на вопрос о календарной реформе. Сегодня, 31 июля 2021 года, его объяснения разместила Релиийно-информационная служба, пеередае Еспресо.TV .
Предстоятель отметил, что за пределами Украины УГКЦ во многих епархиях и приходах уже давно живут по Григорианскому календарю.
Патриарх рассказал, что когда был епископом в Аргентине, то открыл для себя, что там в УГКЦ никогда не было юлианского календаря. Как только украинцы греко-католики туда приехали, сразу перешли на григорианский.
Так же в странах новых поселений: в Италии, Португалии, Испании, где есть целые семьи, которые укоренились там, переходят на григорианский календарь.
И это абсолютно нормально, потому что в этих странах мы религиозное меньшинство и нужно идти в ритм с тем обществом, добавил духовный проводник греко-католиков.
"Но другая ситуация в Украине. Здесь вопрос реформы календаря - это вопрос, который разъединяет, а не объединяет. И это говорят представители и православных, и нашей церкви. Поэтому я еще не вижу, чтобы мы в ближайшей перспективе в Украине сделали масштабную календарную реформу", - отметил Святослав.
Глава греко-католиков считает, что календарная реформа - это всегда испытание на прочность.
"Даже те православные церкви (болгарская, греческая), которые ее (реформу, - ред.) провели, переживали церковные расколы. Ведь всегда есть группы, которые это не поддерживают. Сегодня в нашем обществе существует немало расколов, немало разъединений, поэтому мы стараемся не делать искусственных шагов, которые бы могли еще больше разделить наш народ", - отметил Святослав.
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