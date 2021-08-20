"Переходим от статуса жертвы в статус спасителя": Кулеба назвал Крым рестартом международной субъектности Украины

Об этом говорится в материале НВ.



"Крым - это рестарт международной субъектности Украины. Потому что это первое, что мы делаем столь масштабное, столь амбициозная и придумано только нами. И нам под этот проект удалось подтянуть именно сейчас 42 государства и международные организации (на момент записи интервью 13 августа - ред.) ", - отметил Кулеба.



Министр уточняет, что когда впервые начали говорить о "Крымской платформе" с партнерами, то страны, которые сейчас будут участвовать в саммите на высоком уровне, сначала не хотели ничего даже слушать об идее саммита.



"Первая реакция на" Крымскую платформу ":" Зачем дублировать усилия? К чему это приведет? А каковы ваши цели? А зачем это нам? А объясните, в чем наша выгода "... И это магия, дипломатическая магия, когда начинаешь с этого, а потом эти же люди на финишной прямой тебе говорят:" Класс, круто, мы готовы, давайте мы еще вот это сделаем ". Просто это и значит быть игроком. и Крым - это рестарт Украины как международного игрока ", - рассказывает Кулеба.



Он заверил, что Украина переходит от статуса жертвы в статус спасителя.



"Мы семь лет по Крыму были жертвой, только и рассказывали, как нам плохо, как нас обидели, как все плохо в самом", - сказал министр.



Напомним, что сейчас уже 44 государства и международные организации будут представлены на саммите "Крымской платформы".

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