Переход в Азиатскую конфедерацию, соревнования с "дружественными странами": в РФ назвали возможные пути развития футбола в условиях санкций
Российский футбольный союз подготовил три сценария развития местного футбола в условиях санкций
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на РБК.
В России смирились с тем, что санкции для "спорта №1" неотвратимы и начали поиск путей выживания:
Первый вариант: соблюдение всех требований ФИФА и УЕФА в ожидании снятия санкций.
Второй вариант: выход из УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола.
Третий вариант: развитие внутреннего чемпионата и проведение товарищеских турниров с "дружественными странами".
- Отметим, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех соревнований одними из первых в спорте – еще в конце февраля.
- Также у России забрали право проводить основной матч года – финал Лиги Чемпионов 2021/22.
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