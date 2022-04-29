Переход в Азиатскую конфедерацию, соревнования с "дружественными странами": в РФ назвали возможные пути развития футбола в условиях санкций

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на РБК.

В России смирились с тем, что санкции для "спорта №1" неотвратимы и начали поиск путей выживания:

Первый вариант: соблюдение всех требований ФИФА и УЕФА в ожидании снятия санкций.

Второй вариант: выход из УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

Третий вариант: развитие внутреннего чемпионата и проведение товарищеских турниров с "дружественными странами".

Отметим, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех соревнований одними из первых в спорте – еще в конце февраля.

Также у России забрали право проводить основной матч года – финал Лиги Чемпионов 2021/22.

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