Переход Украины с кириллицы на латиницу должен иметь больше аргументов, чем отстранение от РФ, - Институт нацпамяти
В Украинском институте национальной памяти заявили, что переход Украины с кириллицы на латиницу является дискуссионным вопросом и он должен базироваться на более мощной аргументации, чем отстранение от России
Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в комментарии РБК-Украина .
Он отметил, что заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о необходимости отказа от кириллицы могло быть провокацией.
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"Россия всегда в странах, которые она считает своей зоной влияния, очень болезненно реагировала на призывы заменить кириллицу на латиницу. Мы видели как пророссийские партии и группы отреагировали на заявление Данилова. Была ли это с его стороны провокация? Я не исключаю, что таким образом наш секретарь СНБО прощупал враждебные настроения", - подчеркнул Дробович.
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Также он заметит, что при этом его частное мнение по переходу на латиницу - это очень дискуссионный вопрос.
"Потому что кириллический мир - это специфическаяое культурное наследие, она действительно глубоко укоренена в нашей истории и культуре. Отказ от этого должен иметь куда большую аргументацию, чем отстранение от России. У нас очень много наследия, которое Россия себе присвоила, и на основании того, что они более активно пиарят украденное у других стран - не стоит от этого отказываться", - добавил Дробович.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине для защиты от России надо перейти на латиницу.
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