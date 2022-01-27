Переход Шевченко в сборную Польши сорвался, - журналист
Украинский тренер Андрей Шевченко не смог расторгнуть контракт с итальянской "Дженоа" и не возглавит сборную Польши
Об этом сообщил авторитетный журналист Игорь Цыганик в Twitter.
По информации источника, теперь сборную Польши возглавит кто-нибудь из польских тренеров.
"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Контракт с "Дженоа" не удалось разорвать! Теперь поляки выбирают между своими!" - отметил Цыганик.
Украинец зарабатывал в "Дженоа" 2 млн евро, а с польской национальной командой предварительно договорился о зарплате 2,5 млн евро в год. Для того чтобы возглавить сборную Польши, украинец должен был расторгнуть контракт с итальянской командой.
Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.
Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира - 2022 с россиянами.
- 23 января сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить сборную Польши.
- 25 января стало известно, что Андрею Шевченко гарантировали, что он останется главным тренером сборной Польши, если не выведет команду в финальную часть чемпионата мира-2022.
- 27 января украинский тренер Андрей Шевченко начал переговоры с "Дженоа" о расторжении контракта для работы в сборной Польши.
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