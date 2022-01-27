Переход Шевченко в сборную Польши сорвался, - журналист

Об этом сообщил авторитетный журналист Игорь Цыганик в Twitter.



По информации источника, теперь сборную Польши возглавит кто-нибудь из польских тренеров.



"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Контракт с "Дженоа" не удалось разорвать! Теперь поляки выбирают между своими!" - отметил Цыганик.

Украинец зарабатывал в "Дженоа" 2 млн евро, а с польской национальной командой предварительно договорился о зарплате 2,5 млн евро в год. Для того чтобы возглавить сборную Польши, украинец должен был расторгнуть контракт с итальянской командой.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.



Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира - 2022 с россиянами.

Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Контракт с "Дженоа" не удалось разорвать! Теперь поляки выбирают между своими! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) January 27, 2022

23 января сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить сборную Польши.

25 января стало известно, что Андрею Шевченко гарантировали, что он останется главным тренером сборной Польши, если не выведет команду в финальную часть чемпионата мира-2022.

27 января украинский тренер Андрей Шевченко начал переговоры с "Дженоа" о расторжении контракта для работы в сборной Польши.

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