Переход на латиницу: в Украине обновят правила транскрипции и транслитерации алфавита

Об этом заявила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская в комментарии РБК-Украина.

Как известно, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что стране необходимо избавиться от кириллицы. В свою очередь, Демская отметила, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка не рассматривала вопрос перехода на латиницу и в ближайшее время не планирует.



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Она подчеркнула, что в то же время, до конца года комиссия начнет работу над новым правилам транскрипции и транслитерации с украинского алфавита, которые не меняли с 2010 года.

Это касается, например, латинского отображения географических названий и имен в загранпаспортах.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине для защиты от России надо перейти на латиницу.

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