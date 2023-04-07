Переход Мудрика признали одним из самых плохих трансферов "Челси" в этом сезоне
Издание Goal опубликовало собственный рейтинг лучших трансферов "Челси" текущего сезона, где переход Михаила Мудрика занял предпоследнюю позицию
Об этом говорится в материале на сайте Goal.
Аналитики считают, что трансфер нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга является самым плохим в работе "Челси" в этом сезоне. Следом идет переход украинца Михаила Мудрика из "Шахтера".
"Синие" выиграли погоню за высоко оцененного украинца, опередив "Арсенал", но кроме обнадеживающего дебюта со скамейки запасных против "Ливерпуля" на "Энфилде" в феврале он выглядел как рыба на суше. Мудрик еще не открыл счет своих голов, несмотря на то, что имел шансы, и, похоже, физически не готов к требованиям футбола АПЛ. Плохие выступления экс-вингера "Шахтера" уже становятся поводом для беспокойства для официальных лиц клуба накануне лета, которое, вероятно, будет вносить серьезные изменения на поле и за его пределами", - говорится в материале.
С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрик провел за "Челси" 9 матчей и отдал всего 1 результативную передачу.
Transfermarkt оценивает Мудрика в 60 млн. евро.
- 1 апреля в 29-м туре английской Премьер-лиги лондонский "Челси" неожиданно уступил "Астон Вилли".
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