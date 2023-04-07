Переход Мудрика признали одним из самых плохих трансферов "Челси" в этом сезоне

Об этом говорится в материале на сайте Goal.

Аналитики считают, что трансфер нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга является самым плохим в работе "Челси" в этом сезоне. Следом идет переход украинца Михаила Мудрика из "Шахтера".

"Синие" выиграли погоню за высоко оцененного украинца, опередив "Арсенал", но кроме обнадеживающего дебюта со скамейки запасных против "Ливерпуля" на "Энфилде" в феврале он выглядел как рыба на суше. Мудрик еще не открыл счет своих голов, несмотря на то, что имел шансы, и, похоже, физически не готов к требованиям футбола АПЛ. Плохие выступления экс-вингера "Шахтера" уже становятся поводом для беспокойства для официальных лиц клуба накануне лета, которое, вероятно, будет вносить серьезные изменения на поле и за его пределами", - говорится в материале.

С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрик провел за "Челси" 9 матчей и отдал всего 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает Мудрика в 60 млн. евро.