Переговоры возможны: Порошенко в Галифаксе назвал, у кого лучше всех получается вести переговоры с агрессором
Петр Порошенко на Международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада) заявил, что лучшими, самыми эффективными переговорщиками с Владимиром Путиным являются Вооруженные Силы Украины. Участники Форума встретили эти слова аплодисментами
Пятый президент Украины призвал не доверять Путину, никогда не соблюдающему международные обязательства и договоры, и подчеркнул: тот понимает только силу. Об этом сообщает официальный сайт "Европейской Солидарности".
"Не верьте Путину. Путин понимает только одно – силу. Как мы можем достичь мира? Вы говорили о процессе переговоров. Я полностью поддерживаю и соглашаюсь. Без этого невозможно. А когда мы можем начать переговоры? Они уже идут. И у нас есть очень хорошие переговорщики. Знаете ли вы, как они называются? Это - Вооруженные Силы Украины", - заявил Порошенко.
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"Путин был против вывода своих войск из Киевской области. Мы провели очень успешные переговоры - и выбросили войска Путина из Киевской области. Также после этого - из Черниговской области, из Сумской области. После этого мы провели очень успешный раунд переговоров и выбросили путинские войска из Харьковской области. А еще позже - из Херсонской области. 20% территории из-за таких переговоров были возвращены в Украину. Какие еще переговоры вы ищете?" - отметил Порошенко.
"Украинцы – это тот щит, который защищает мир от российской агрессии и маньяка Путина", – сказал Петр Порошенко.
Также он поблагодарил всех украинских военных, солдат и офицеров, которые удивили мир своей стойкостью и мужеством.
- Напомним, в 2019 году в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну руководитель РФ Владимир Путин заявлял, что в Киеве и Киевской области "все были православными и называли себя русскими.
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