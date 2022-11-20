Переговоры возможны: Порошенко в Галифаксе назвал, у кого лучше всех получается вести переговоры с агрессором

Пятый президент Украины призвал не доверять Путину, никогда не соблюдающему международные обязательства и договоры, и подчеркнул: тот понимает только силу. Об этом сообщает официальный сайт "Европейской Солидарности".

"Не верьте Путину. Путин понимает только одно – силу. Как мы можем достичь мира? Вы говорили о процессе переговоров. Я полностью поддерживаю и соглашаюсь. Без этого невозможно. А когда мы можем начать переговоры? Они уже идут. И у нас есть очень хорошие переговорщики. Знаете ли вы, как они называются? Это - Вооруженные Силы Украины", - заявил Порошенко.

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"Путин был против вывода своих войск из Киевской области. Мы провели очень успешные переговоры - и выбросили войска Путина из Киевской области. Также после этого - из Черниговской области, из Сумской области. После этого мы провели очень успешный раунд переговоров и выбросили путинские войска из Харьковской области. А еще позже - из Херсонской области. 20% территории из-за таких переговоров были возвращены в Украину. Какие еще переговоры вы ищете?" - отметил Порошенко.

"Украинцы – это тот щит, который защищает мир от российской агрессии и маньяка Путина", – сказал Петр Порошенко.

Также он поблагодарил всех украинских военных, солдат и офицеров, которые удивили мир своей стойкостью и мужеством.

Напомним, в 2019 году в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну руководитель РФ Владимир Путин заявлял, что в Киеве и Киевской области "все были православными и называли себя русскими.

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