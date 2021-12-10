Переговоры в ТКГ: Россия отказалась от нового перемирия на Донбассе
Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы предложила установить перемирие на Донбассе с 00.01 10 декабря, однако представители РФ отказались
Такое заявление обнародовала пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Отмечается, что 7 декабря прошли заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в ходе которых украинской стороной были озвучены три ключевые инициативы:
- Возвращение к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 г.;
- Открытие КПВВ в Счастье, Золотом, которые с украинской стороны открыты с ноября 2020 года;
- Взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы освободить в ближайшем будущем около 60 человек.
Эти вопросы обсуждались в рамках очередного заседания ТКГ 8 декабря. Однако все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией.
Как сообщается, на внеочередном заседании ТКГ Украиной с целью обеспечения устойчивого перемирия было предложено расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами комплекса мер по выполнению минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц нормандского формата. Это предложение было категорически отвергнуто Российской Федерацией.
"9 декабря предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 00:01 10 декабря 2021 года и приверженностью к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года было отвергнуто Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники к границы Украины.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
- Позже немецкое издание Bild обнародовало карту возможного вторжения России в Украину, которая будет разворачиваться в три фазы.
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