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Главная война с Россией Переговоры в Берлине: Ермак спрогнозировал разблокировку обмена пленными и новую нормандскую встречу и назвал Северный поток-2 "частью общей энергобезопасности"

Переговоры в Берлине: Ермак спрогнозировал разблокировку обмена пленными и новую нормандскую встречу и назвал Северный поток-2 "частью общей энергобезопасности"

11 февраля, 2022 пятница
01:45
война с Россией Андрей Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что политические советники "нормандского формата" не смогли прийти к общему документу, но настроены на диалог

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи, передает Еспресо.TV.

По словам Ермака, советники не смогли прийти к общему документу.

"Все стороны подтвердили готовность продолжать переговоры. Все выразили полное расположение к режиму прекращения огня независимо от любых условий", - сказал глава Офиса президенту.

Он выразил надежду, что на следующем заседании ТКГ продолжится рассмотрение вопросов, связанных с законами, предусмотренными Минскими соглашениями, и будут разблокированы гуманитарные вопросы по обмену пленными и открытию КПВВ.

Ермак прокомментировал запланированный визит Олафа Шольца в Киев.

"Ждем визита канцлера в следующий понедельник. Думаю, это будет очень содержательный и насыщенный визит. Первый визит канцлера в Германию, переговоры с президентом Зеленским. Очень надеемся, что Германия будет играть одну из ключевых ролей по Минскому процессу. принести мир и вернуть территории", - добавил глава ОПУ.

Он ответил на вопрос о перенесении встреч ТКГ в Стамбул.

"Если будет согласование всех сторон, Украина будет готова встречаться в Турции, чтобы продолжить переговоры", – отметил Ермак.

Глава ОП добавил, что о возможной встрече министров иностранных дел вообще не говорили.

"Партнеры из Германии и Франции, представители РФ говорили, что нужно подготовить и сделать возможным, чтобы состоялась встреча лидеров. не могу сказать конкретную дату (встречи лидеров нормандского формата – ред.). точно встретимся политическими советниками очень скоро", - сказал Ермак.

Он отметил, что от прогресса на переговорах в "Нормандском формате" будет зависеть в том числе процесс деэскалации на границе.

"Без прекращения войны в Украине не может быть европейской системы безопасности. Энергетическая безопасность Украины является частью общей безопасности. Мы рассматриваем "Северный поток-2" как часть этой энергетической безопасности. Как договаривались в Вашингтоне Германия и США, Украина должна получить определенные гарантии. Мы верим, что наши партнеры выполнят свои обязательства и Украина действительно получит гарантии не только экономической безопасности, но и общей безопасности, и хотел бы еще раз подчеркнуть: мы не можем сегодня говорить о какой-либо безопасности в Европе без прекращения войны в центре Европы. и без обеспечения реальной эффективной безопасности Украины", - подытожил Ермак.

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КПВВ
Нормандский формат
обмен пленными
Андрей Ермак
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