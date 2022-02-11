Переговоры в Берлине: Ермак спрогнозировал разблокировку обмена пленными и новую нормандскую встречу и назвал Северный поток-2 "частью общей энергобезопасности"
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что политические советники "нормандского формата" не смогли прийти к общему документу, но настроены на диалог
Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи, передает Еспресо.TV.
По словам Ермака, советники не смогли прийти к общему документу.
"Все стороны подтвердили готовность продолжать переговоры. Все выразили полное расположение к режиму прекращения огня независимо от любых условий", - сказал глава Офиса президенту.
Он выразил надежду, что на следующем заседании ТКГ продолжится рассмотрение вопросов, связанных с законами, предусмотренными Минскими соглашениями, и будут разблокированы гуманитарные вопросы по обмену пленными и открытию КПВВ.
Ермак прокомментировал запланированный визит Олафа Шольца в Киев.
"Ждем визита канцлера в следующий понедельник. Думаю, это будет очень содержательный и насыщенный визит. Первый визит канцлера в Германию, переговоры с президентом Зеленским. Очень надеемся, что Германия будет играть одну из ключевых ролей по Минскому процессу. принести мир и вернуть территории", - добавил глава ОПУ.
Он ответил на вопрос о перенесении встреч ТКГ в Стамбул.
"Если будет согласование всех сторон, Украина будет готова встречаться в Турции, чтобы продолжить переговоры", – отметил Ермак.
Глава ОП добавил, что о возможной встрече министров иностранных дел вообще не говорили.
"Партнеры из Германии и Франции, представители РФ говорили, что нужно подготовить и сделать возможным, чтобы состоялась встреча лидеров. не могу сказать конкретную дату (встречи лидеров нормандского формата – ред.). точно встретимся политическими советниками очень скоро", - сказал Ермак.
Он отметил, что от прогресса на переговорах в "Нормандском формате" будет зависеть в том числе процесс деэскалации на границе.
"Без прекращения войны в Украине не может быть европейской системы безопасности. Энергетическая безопасность Украины является частью общей безопасности. Мы рассматриваем "Северный поток-2" как часть этой энергетической безопасности. Как договаривались в Вашингтоне Германия и США, Украина должна получить определенные гарантии. Мы верим, что наши партнеры выполнят свои обязательства и Украина действительно получит гарантии не только экономической безопасности, но и общей безопасности, и хотел бы еще раз подчеркнуть: мы не можем сегодня говорить о какой-либо безопасности в Европе без прекращения войны в центре Европы. и без обеспечения реальной эффективной безопасности Украины", - подытожил Ермак.
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