Переговоры Украины с Россией состоятся ориентировочно в 16:00: обсудят, в частности, гуманитарные коридоры
Уполномоченный на переговоры Украины с Российской Федерацией Давид Арахамия сообщил, что переговоры начнутся в 16:00
Об этом он написал в Facebook.
"Начинаем через два часа. Программа минимум - гуманитарные коридоры. Дальше - по обстоятельствам", - говорится в сообщении.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фотографию с Давидом Арахамией в вертолете на пути к месту переговоров.
- Напомним, 25 февраля спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что Украина согласилась на переговоры с РФ.
- Арахамия заверил, что украинская делегация будет вести переговоры только в нужном для себя направлении.
- После первого раунда переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Российской Федерацией пока не принесли результата, который Украина хотела бы получить.
- Ранее сообщалось, что второй этап переговоров с Россией состоится в Беловежской Пуще.
- 2 марта Давид Арахамия сообщил, что второй раунд переговоров пройдет в другом месте, а не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее.
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