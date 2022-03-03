Переговоры Украины с Россией состоятся ориентировочно в 16:00: обсудят, в частности, гуманитарные коридоры

Об этом он написал в Facebook.



"Начинаем через два часа. Программа минимум - гуманитарные коридоры. Дальше - по обстоятельствам", - говорится в сообщении.







Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фотографию с Давидом Арахамией в вертолете на пути к месту переговоров.

Напомним, 25 февраля спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что Украина согласилась на переговоры с РФ.

Арахамия заверил, что украинская делегация будет вести переговоры только в нужном для себя направлении.

После первого раунда переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Российской Федерацией пока не принесли результата, который Украина хотела бы получить.

Ранее сообщалось, что второй этап переговоров с Россией состоится в Беловежской Пуще.

2 марта Давид Арахамия сообщил, что второй раунд переговоров пройдет в другом месте, а не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее.