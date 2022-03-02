Переговоры Украины с Россией пройдут не в Беловежской Пуще, - Арахамия
Уполномоченный на переговоры Украины с Российской Федерацией Давид Арахамия сообщил, что второй раунд переговоров пройдет в другом месте, а не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее
Об этом он написал в Facebook.
"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое", - написал Арахамия.
Он добавил, что детали об этих переговорах будут обнародованы впоследствии.
- Напомним, 25 февраля спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что Украина согласилась на переговоры с РФ.
- Арахамия заверил, что украинская делегация будет вести переговоры только в нужном для себя направлении.
- После первого раунда переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Российской Федерацией пока не принесли результата, который Украина хотела бы получить.
- Ранее сообщалось, что второй этап переговоров с Россией состоится в Беловежской Пуще.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.15
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 34.78
- Актуальное
- Важное