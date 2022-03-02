Переговоры Украины с Россией пройдут не в Беловежской Пуще, - Арахамия

Об этом он написал в Facebook.



"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое", - написал Арахамия.



Он добавил, что детали об этих переговорах будут обнародованы впоследствии.



Напомним, 25 февраля спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что Украина согласилась на переговоры с РФ.

Арахамия заверил, что украинская делегация будет вести переговоры только в нужном для себя направлении.

После первого раунда переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Российской Федерацией пока не принесли результата, который Украина хотела бы получить.

Ранее сообщалось, что второй этап переговоров с Россией состоится в Беловежской Пуще.