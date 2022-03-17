Переговоры Украины и США о поставках систем ПВО сохранят в тайне, – Белый дом

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы намерены сохранять данные переговоры в секрете", – сказала Псаки, отвечая на вопрос о планах США передать Украине системы ПВО.

Представитель Белого дома уточнила, что Украине в первую очередь планируется передать вооружения, знакомые украинским военным.

"Мы ведем консультации с несколькими партнерами", – добавила она.

Напомним, Байден назвал Путина военным преступником.

16 марта стало известно, что США предоставит 800 систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства Украины.