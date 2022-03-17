Переговоры Украины и США о поставках систем ПВО сохранят в тайне, – Белый дом
США сохранят в секрете консультации по поставке Украине систем противовоздушной обороны. Они также не будут сообщать местонахождение этих вооружений.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы намерены сохранять данные переговоры в секрете", – сказала Псаки, отвечая на вопрос о планах США передать Украине системы ПВО.
Представитель Белого дома уточнила, что Украине в первую очередь планируется передать вооружения, знакомые украинским военным.
"Мы ведем консультации с несколькими партнерами", – добавила она.
- Напомним, Байден назвал Путина военным преступником.
- 16 марта стало известно, что США предоставит 800 систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства Украины.
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