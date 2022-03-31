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Переговоры Украины и России о войне возобновятся 1 апреля, - Арахамия

31 мартa, 2022 четверг
07:39
война с Россией Давид Арахамия

Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры Украины и РФ о войне возобновятся 1 апреля в онлайн-формате

Об этом он написал в своем телеграмм-канале .

"Переговоры с российской делегацией в онлайн-формате возобновятся 1 апреля", - сообщил он.

По словам Давида Арахамии, на переговорах в Турции украинская делегация заявила о необходимости встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако российская делегация ответила, что сначала следует иметь более согласованный проект договора.

"Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса, и будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты", - подытожил глава украинской делегации.

  • Отметим, 29 марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций Украины и России по урегулированию войны.

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Турция
Владимир Зеленский
Давид Арахамия
онлайн-формат
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