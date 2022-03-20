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Переговоры Украины и России находятся на финальной стадии, - Краев

20 мартa, 2022 воскресенье
09:53
война с Россией

Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что изменение риторики РФ свидетельствует о том, что переговоры с Украиной находятся на финальной стадии


Такое мнение эксперт высказал в эфире "Еспресо.TV".

Очевидно, что мы сейчас ближе к определенной финализации переговоров. К 25-му дню войны уже меняется риторика российской стороны. Во-первых, они уже начали зацикливаться на внутренних проблемах и Украина все реже появляется в фильмах российских новостей. Во-вторых, Лавров уже на третью неделю переговоров начал повторять слова нашей переговорной группы. Теперь они положительным результатом спецоперации называют условный нейтральный статус Украины и гарантии безопасности для нас. - рассказал Краев.

Краев подчеркнул, что все больше россиян звучат фразы о том, что "спецоперация" почти завершена. По мнению эксперта, таким образом, они хотят подать свою готовность идти на какие-то договоренности.

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“У россиян в последнее время очень часто меняется риторика. Это может указывать на то, что они хотят подать во внешнюю и внутреннюю аудиторию свою готовность договариваться.”, - добавил Краев.

Эксперт также отметил, что РФ не получит военной помощи от Китая, поскольку китайское руководство будет придерживаться нейтральной позиции.

"Китай продолжает настаивать на том, что у них будет независимая позиция в войне России и Украины. Очевидно, что они не будут вводить санкции против РФ и не будут помогать Украине. Также очевидно, что они не будут помогать и России”, - добавил Краев.

  • Напомним, 18 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что позиции Украины на переговорах с РФ остаются неизменными: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности.


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