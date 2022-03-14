Переговоры Украины и РФ продолжатся 15 марта, - Подоляк

Об этом он написал в Twitter.



"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами.

Впоследствии Подоляк сообщил, что четвертый раунд переговоров с Россией проходит сложно, но с продвижением.