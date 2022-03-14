Переговоры Украины и РФ продолжатся 15 марта, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в переговорах между Россией и Украиной взята техническая пауза
Об этом он написал в Twitter.
"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - отметил Подоляк.
- Напомним, ранее Подоляк заявил, что россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами.
- Впоследствии Подоляк сообщил, что четвертый раунд переговоров с Россией проходит сложно, но с продвижением.
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