Переговоры Украины и РФ будут идти тяжело из-за жестких позиций сторон, - Подоляк

Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспресо.TV.



"Позиция РФ жесткая, если бы была мягкая, то они бы не нападали на Украину. Позиция главнокомандующего Украины тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они действительно будут идти", - заявил Подоляк.



Он сказал, что позиция Украины очень усилена нашими западными партнерами.



"Президент Зеленский точно не пойдет на какие уступки, которые могут так или иначе унизить нашу борьбу, которая сегодня ведется в Украине за ее территориальную целостность и свободу. Более того, он четко понимает все границы, на которые мы можем пойти, разговаривая с РФ, на которые не можем пойти. Это большая конструкция, в которой мы работаем", – сказал советник главы ОП.



Подоляк рассказал о работе делагации.



"Делегация. Это Давид (Арахамия, - ред), это я, включая министра обороны Алексея Резникова. Мы четко понимаем психологическое состояние тех, с кем мы работаем; какие у них цели есть; на какие интеллектуальные устои они опираются, то есть, что они понимают об Украине, а что нет. Поэтому нам комфортно работать, понимая мотивы российской стороны. Мы понимаем, куда они хотят зайти, почему они так думают и какая у них мотивация на самом деле", - подытожил он.



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