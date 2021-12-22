Переговоры США с РФ по безопасности возможны в январе, встречу Байдена и Путина пока не планируют, - Госдеп
В Госдепе США заявили, что переговоры с РФ по предложениям России по вопросам безопасности могут состояться в начале 2022 года, а встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока не будут проводить
Об этом пишет Радио Свобода .
"Мы примем решение о дате вместе с Россией, и мы верим, что это произойдет в январе", - сказала помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.
Перед этим президент РФ Владимир Путин выразил надежду на конструктивные переговоры между США и ЕС относительно поднятых российской стороной вопросов безопасности, в частности, предостережения России относительно вхождения Украины в НАТО.
Он заявил, что если Запад продолжит свою "очевидно агрессивную позицию", РФ будет принимать "ответные военно-технические ответные меры".
"Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги", - добавил Владимир Путин, комментируя возможные поставки оружия Украине.
В то же время Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новых переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным пока не запланировано.
"Я считаю, что мы должны увидеть, есть ли, в первую очередь, дипломатический прогресс. Мы также хотим увидеть деэскалацию со стороны России, отведение сил от границы с Украиной, снятие напряжения. В таких обстоятельствах гораздо уместнее вести разговор, чем когда происходит эскалация ", – отметил он.
По словам Энтони Блинкена, Джо Байден дал возможность российской стороне понять, что дипломатия – "значительно лучший путь". Он добавил, что США и РФ готовы вести переговоры через разные каналы, и в начале 2022 года станет ясно, устранят ли стороны разногласия дипломатическим способом.
"Во всем этом мы находимся в абсолютной солидарности, координации, консультациях с союзниками и партнерами. Мы ничего не делаем по отношению к ним без них. Все это делается вместе. И мы увидим, в каком направлении пойдет президент Путин", - отметил Госсекретарь США.
- Напомним, Госдеп США обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу во лжи относительно подготовки американцами провокации в Донецкой области.
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