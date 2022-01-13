Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Переговоры США с РФ дают Украине паузу, чтобы усилить единство в государстве и вооруженные силы - экс-посол в США Чалый
Эксклюзив

Переговоры США с РФ дают Украине паузу, чтобы усилить единство в государстве и вооруженные силы - экс-посол в США Чалый

13 января, 2022 четверг
20:35
война с Россией

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый, что новая агрессия России против Украины будет

Об этом он заявил в ток-шоу "Говорит Большой Львов".

"Я прогнозировал, что эти переговоры не приведут ни к чему. Хороший результат, что Запад не принял ультиматум Путина. Это результат, который приведет к продолжению нагнетания событий со стороны России. То, что они не приняли шантаж и такую наглую линию Кремля – это уже результат положительный. Эти переговоры дают нам паузу, когда нужно усиливать единство внутри страны, институционную способность, армию, авиацию и флот", - сказал Чалый.

Он отметил, что среди 99 млрд грн на Вооруженные силы, США дают нам 20 из них.

"А одна система Patriot, для того чтобы прикрыть часть линии столкновения, она стоит 1 млрд долларов (27,8 млрд грн). Мы не можем делать так, как сделала Финляндия, которая купила на 8 млрд долларов истребители F-35. Мы должны сейчас, в эти дни, повысить защиту и это насущная потребность", - добавил экспосол.

Чалый спрогнозировал, что удар России по Украине будет.

"Это не будет масштабное вторжение 100 тыс. армии. Они не продержатся, их здесь из каждого сарая выгоняют. Они могут ударить кибератаками по критической инфраструктуре, использовать геополитическое - энергетическое оружие, могут воспользоваться дестабилизацией в определенных регионах. Угроза никуда не исчезла. Для нас результат -  пока дипломаты говорят, пушки молчат, надо эти пушки готовить. Тогда будет мир. А если будешь слабым, пригласишь агрессора и будет война", - подытожил дипломат.
 

  • Как сообщалось ранее, 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
НАТО
Говорит Великий Львов
Читайте также:
російські танки
12 января, 2022 среда
"По несколько поездов в неделю или даже в день": Россия отправляет технику из Восточного военного округа в западном направлении, - расследователи СIТ
Дмитро Пєсков
12 января, 2022 среда
В Кремле заявили, что не собираются выводить войска из областей у границ Украины
Наталка Діденко
11 января, 2022 вторник
Синоптик Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре и морозах до -23°C
Киев
-8
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.7
    Покупка 27.7
    Продажа 27.97
  • EUR
    Покупка 31.56
    Продажа 32.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
13 января
20:38
Сборная Украины неудачно начала ЧЕ по гандболу
20:35
Огненные ямы, останки животных и изделия из камня: в Тибете обнаружили более 5 тыс. реликвий каменного века
20:33
"Днепр-1" объявил о трансфере экс-футболиста "Реала" и "Севильи"
20:10
Новый симптом Омикрона, который фиксируют только у вакцинированных
20:08
Эксклюзив
Требование продавать 20% добытого газа на бирже не даст ожидаемого результата – эксперт
20:08
Минские соглашения можно воплотить тогда, когда Россия выполнит обязательства по безопасности, - глава миссии США при ОБСЕ
19:54
Камерун и Эфиопия забили 5 голов и выдали результативный матч Кубка африканских наций
19:46
МИД Украины: авиасообщение с Алматы возобновится в ближайшее время
19:31
сепар
Чешский суд подтвердил 20-летний срок заключения для наемника, который на стороне "ДНР" воевал против Украины
19:29
Эксклюзив
Ярослав Железняк
"Получим международный скандал и потеряем поддержку США": нардеп Железняк обвинил ОПУ в затягивании назначения главы САП
19:10
В столице Казахстана объявили "оранжевый уровень" террористической угрозы
19:02
Глава МИД Германии приедет в Украину перед визитом в Москву: планирует согласовать переговорную позицию по РФ
18:58
Стало известно, с кем "Шахтер" сыграет первый матч в новом году
18:57
Ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный": Минобороны заключило контракт
18:48
Ібрагім Каргбо
"Динамо" прогнало футболиста-иностранца в чемпионат Словении
18:37
Павел Климкин
Экс-глава МИД Климкин: остается очень высокий риск военных или других провокаций со стороны РФ
18:17
Эксклюзив
"Вспомните, сколько "Слуг народа" поймали в наркотическом угаре": Омелян высказался за жесткие штрафы для пьяных водителей
18:15
санкции против РФ
ЕС на полгода продлил санкции против России
18:14
ДБР разоблачило экс-нардепа на мошенничестве: предлагал "решить вопрос" за $17 тыс.
17:59
Американка Кайли Дженнер стала первой женщиной, набравшей 300 млн подписчиков в Instagram
17:57
Австралия
В Австралии второй раз зафиксировали температурный рекорд: +50,7°С
17:50
Один из лучших теннисистов Украины Стаховский трогательно объявил о завершении карьеры
17:47
ООС
Оккупанты обстреляли украинские позиции на Донбассе из запрещенных минометов
17:31
НАБУ разоблачило работника Офиса генпрокурора в попытке получить взятку в $150 тыс.
17:27
Обновлено
Компания SpaceX вывела на орбиту украинский спутник "Січ-2-30"
17:23
парковка
Полиция Киева оштрафовала за нарушение правил парковки водителя Кличко
17:23
россия солдаты
Россия не исключает размещения военных на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом
17:16
Эксклюзив
Анна Биливитина
"Вопрос нацбезопасности и репутации": политолог Билитвина о назначении Левченко из "Квартала" советницей Зеленского
17:11
Киев карантин
Самый низкий показатель за 12 лет: о готовности участвовать в протестах заявили 32,4% украинцев
17:05
школа столовая
Без колбасы, консервов и сладостей: с начала года в украинских школах начали действовать новые нормы питания
17:02
лекарства
В мире прогнозируют удорожание обезболивающих и жаропонижающих препаратов
16:56
Бомбардира из "Зари" впервые вызвали в сборную
16:48
компьютер
В Украине ИТ-специалистам без педагогического образования разрешили преподавать в школе, - Минцифры
16:42
протесты в Казахстане
Вывод сил ОДКБ из Казахстана завершится 19 января, - Минобороны РФ
16:35
СБУ арест
Приговорили к 8 годам тюрьмы: СБУ задержала командира спецподразделения боевиков
16:34
Шевченко выздоровел после коронавируса и будет руководить "Дженоа" в матче с "Миланом"
16:25
Из-за заработной платы и условий труда: в Иране в более чем 30 городах протестуют учителя
16:22
Юрий Витренко
Чтобы показать серьезные намерения Запада, в переговорах с Россией первым вопросом должен быть "Северный поток-2", - Витренко
16:18
Эксклюзив
Олег Пендзин
На продуктовые субсидии нужно 70-80 млрд грн, – экономист Пендзин
16:17
протесты Казахстан
В Казахстане возбудили почти 7 тысяч дел за несоблюдение режима ЧС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV