Переговоры США с РФ дают Украине паузу, чтобы усилить единство в государстве и вооруженные силы - экс-посол в США Чалый

Об этом он заявил в ток-шоу "Говорит Большой Львов".



"Я прогнозировал, что эти переговоры не приведут ни к чему. Хороший результат, что Запад не принял ультиматум Путина. Это результат, который приведет к продолжению нагнетания событий со стороны России. То, что они не приняли шантаж и такую наглую линию Кремля – это уже результат положительный. Эти переговоры дают нам паузу, когда нужно усиливать единство внутри страны, институционную способность, армию, авиацию и флот", - сказал Чалый.



Он отметил, что среди 99 млрд грн на Вооруженные силы, США дают нам 20 из них.



"А одна система Patriot, для того чтобы прикрыть часть линии столкновения, она стоит 1 млрд долларов (27,8 млрд грн). Мы не можем делать так, как сделала Финляндия, которая купила на 8 млрд долларов истребители F-35. Мы должны сейчас, в эти дни, повысить защиту и это насущная потребность", - добавил экспосол.



Чалый спрогнозировал, что удар России по Украине будет.



"Это не будет масштабное вторжение 100 тыс. армии. Они не продержатся, их здесь из каждого сарая выгоняют. Они могут ударить кибератаками по критической инфраструктуре, использовать геополитическое - энергетическое оружие, могут воспользоваться дестабилизацией в определенных регионах. Угроза никуда не исчезла. Для нас результат - пока дипломаты говорят, пушки молчат, надо эти пушки готовить. Тогда будет мир. А если будешь слабым, пригласишь агрессора и будет война", - подытожил дипломат.



Как сообщалось ранее, 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.