Переговоры США с РФ: Байден прокомментировал возможность встречи с Путиным в январе
Президент США Джо Байден не исключил возможности встречи с главой РФ Владимиром Путиным 10 января - в день, на который запланированы переговоры по безопасности США и РФ
Об этом сообщает Reuters.
"Увидим", - ответил Байден на вопрос журналиста о возможной встрече с Путиным 10 января.
На запрос издания, имел ли Байден в виду в своем комментарии переговоры по безопасности на более низком уровне, в Белом доме не ответили.
Напомним, ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.
РФ подтвердила планы провести 10 января переговоры с США по вопросам безопасности.
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