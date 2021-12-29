Переговоры США с РФ: Байден прокомментировал возможность встречи с Путиным в январе

Об этом сообщает Reuters.



"Увидим", - ответил Байден на вопрос журналиста о возможной встрече с Путиным 10 января.



На запрос издания, имел ли Байден в виду в своем комментарии переговоры по безопасности на более низком уровне, в Белом доме не ответили.



Напомним, ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.



РФ подтвердила планы провести 10 января переговоры с США по вопросам безопасности.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb