В США на глазах детей и жены застрелили известного боксера
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Переговоры США и РФ по Украине запланированы на 10 января, - Белый дом
В Белом доме заявили, что встречу представителей США и РФ по поводу ситуации с безопасностью в Украине и деятельности НАТО в ЕС планируют на начало 2022 года
Об этом сообщает Голос Америки .
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