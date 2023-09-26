Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться уже в декабре, - глава Европарламента

Об этом сообщает The Guardian.

Европейский Союз должен начать большую волну изменений, чтобы подготовиться к вступлению Украины в качестве страны-члена, заявила глава Европарламента, при этом "ничего не должно быть без внимания", включая отмену торговых тарифов и предоставление Киеву доступа к внутренним рынкам до получения полноправного членства.

Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что ожидает, что государства-члены начнут официальные переговоры с Украиной уже в декабре.

"Если они двигаются быстро, мы должны соответствовать этой скорости", – призвала она.

Мецола выражает свежее мышление некоторых лидеров ЕС, которые считают, что блок должен ускорить доступ к Украине – и балканским странам, которые также подали заявки – для того, чтобы ограничить риск российского вмешательства на этих бывших советских территориях.

Она хочет, чтобы официальные переговоры начались к Рождеству. Решение остается за министрами ЕС, которые проведут официальную встречу в декабре после публичного отчета в октябре о прогрессе Украины в реформировании судебной системы, борьбе с коррупцией и открытии рынков.

"Я ожидаю конкретных результатов, потому что самым плохим сигналом может быть то, что мы поставили перед этими людьми цели и сроки, которые сами не можем выполнить", - подытожила Мецола.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.