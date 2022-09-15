Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".



"Из риторики президента Украины Владимира Зеленского действительно можно заключить, что никаких переговоров с Россией не будет. Я считаю, что это правильная позиция. Особенно после тех успехов, которые мы имеем на фронте", - считает Костенко.



Полковник СБУ убежден, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области поставило Россию в неудобное положение.



"Если мы не сели за стол переговоров с РФ, когда у нас была сложная ситуация и отступали на фронтах, то точно не сядем сейчас. После успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине переговоры с РФ не имеют никакого смысла. Чтобы сесть за стол переговоров, мы должны как минимум освободить все оккупированные Россией украинские территории. Сейчас Россия будет пытаться спасти ситуацию, но и это будет язык ультиматумов. По-другому они просто не умеют", - добавил он.

14 сентября представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал новый проект гарантий безопасности для Украины угрозой для России

По информации Reuters , российский диктатор Владимир Путин через несколько дней после полномасштабного вторжения отверг предложение своего окружения о подписании мирного соглашения с Украиной.

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