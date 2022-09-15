Переговоры с Россией возможны только после освобождения всех территорий Украины, – полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко считает, что вести переговоры с Россией можно только после освобождения всех оккупированных территорий Украины
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Из риторики президента Украины Владимира Зеленского действительно можно заключить, что никаких переговоров с Россией не будет. Я считаю, что это правильная позиция. Особенно после тех успехов, которые мы имеем на фронте", - считает Костенко.
Полковник СБУ убежден, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области поставило Россию в неудобное положение.
"Если мы не сели за стол переговоров с РФ, когда у нас была сложная ситуация и отступали на фронтах, то точно не сядем сейчас. После успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине переговоры с РФ не имеют никакого смысла. Чтобы сесть за стол переговоров, мы должны как минимум освободить все оккупированные Россией украинские территории. Сейчас Россия будет пытаться спасти ситуацию, но и это будет язык ультиматумов. По-другому они просто не умеют", - добавил он.
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