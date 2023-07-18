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Переговоры с Россией осенью? Иллюзия...

Вадим Денисенко
18 июля, 2023 вторник
18:08
Мнение Вадим Денисенко

Реакция на подрыв Крымского моста показала: горизонт планирования Кремля – март-2023. Но в этой планировке осенние переговоры, о которых так много говорят в последнее время, имеют небольшие шансы на воплощение

Хочу сразу сказать: я не рассматриваю здесь модальность или, тем более, возможные детали переговоров. Пока хочется проанализировать саму их возможность, ведь в последнее время очень многие эксперты начинают говорить, что осенью нас заставят сесть за стол переговоров.

1. Из речи Путина, которую он "провозгласил" через 15 часов после взрыва на Крымском мосту, ясно одно: в Кремле приняли решение притворяться, будто ничего серьезного не произошло. Очевидно, будут обстрелы украинской инфраструктуры и россияне скажут, что что-то уничтожили. Возможно, будет массирована атака на Киев и правительственный квартал в частности. Но ничего нового здесь нет и быть не может. Все варианты для поднятия ставок, а их у Путина целых три (зерновое соглашение, ЗАЭС и прямой ядерный удар) так или иначе уже привлечены. Нового ничего нет, а ядерного удара не последует.

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2. Главные надежды Кремля сейчас – это Купянск. Ситуация на этом направлении сложная уже как минимум месяц. Россияне там сосредоточивают свой ударный кулак не только, чтобы попытаться прорвать оборону в Харьковской области, но и для того, чтобы заставить нас перебросить части из Бахмута и юга.

В то же время, мы должны понимать — это последние резервы Путина, которые он смог сконцентрировать без мобилизации. И, судя по всему, все его надежды, что здесь у него что-то получится и тогда не нужно объявлять мобилизацию. Если не удастся – тоже не проблема. Его план Б состоит в том, чтобы до выборов не потерять Мелитополь и Бахмут (последний имеет, прежде всего, символическое значение). Все остальные решения будут приняты после выборов.

3. Вся государственная машина России сейчас сконцентрируется на президентских выборах марта 2024 года. Главная цель – не допустить политизации процессов и достичь нужных реальных 60% голосов. Я не раз говорил: те, кто считает, что Путину плевать на проценты, глубоко ошибаются. Он упадет без народной легитимности (элиты поймут, что король голый, когда его реальные рейтинги упадут ниже 40%).

4. Главные аспекты предстоящей кампании: объединение россиян вокруг Путина. Эта заготовка была неудачно апробирована после марша Пригожина, но замену ей пока не предлагают и, возможно, не ищут. А не ищут потому, что она очень нравится Путину, который все больше погружается в виртуальный мир, где комфортно прежде всего ему. Второй аспект выборов: комфортная страна (об этом на днях писали российские Ведомости). Комфортная страна — куда из всех ящиков будет говориться о том, как развивается экономика, как всем хорошо жить и т.д. И, наконец, третий аспект: мигранты. При этом этот аспект будет выводиться в отдельную микрокампанию в Москве и области. На этом фоне война – нечто второстепенное.

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5. Собственно, во всю эту картину мирные переговоры могут вписаться исключительно при одном условии: полная капитуляция Украины. Путин с большой долей вероятности не может себе позволить перед выборами делать полшага и говорить об уступках. Поэтому исходя из логики избирательного процесса и отсутствия возможности поднимать ставки, вероятность переговоров осенью относительно не велика.

6. В каких условиях могут теоретически начаться такие переговоры?

Есть два базовых варианта:

а) политическая или физическая смерть Путина;

б) общая жесткая позиция США и Китая (не в одиночку, а именно общая позиция).

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Относительно смерти Путина, оставим разговоры об этом как о приятном для нас черном лебеде, ведь анализировать здесь нечего. Что касается позиций Китая и США, то обеим странам некуда спешить. Китаю нужно время, чтобы Россия максимально, а в некоторых отраслях и безвозвратно стала зависимой от Поднебесной (это произойдет не раньше середины следующего года). США не могут войти в выборы, где президента будут обвинять в том, что он повторил Мюнхен и раздел Чехословакии.

Потому пока вероятность начала переговоров можно оценивать как относительно невысокую. Хотя, конечно, жизнь будет вносить свои коррективы и существующие сегодня базовые установки могут меняться. Но пока точно не стоит идти за теми, кто безапелляционно заявляет: "на осень нас посадят за стол переговоров".

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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