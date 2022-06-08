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Главная война с Россией Переговоры с Россией, к сожалению, не являются вопросом близкого времени, - Госдепартамент США

Переговоры с Россией, к сожалению, не являются вопросом близкого времени, - Госдепартамент США

8 июня, 2022 среда
21:00
война с Россией

Войны завершаются за столом переговоров, однако в случае войны России в Украине такие переговоры, очевидно, не состоятся в ближайшее время

Об этом заявила помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она подчеркнула: президент Байден ясно заявил, что Соединенные Штаты делают все, чтобы усилить позиции Украины, когда она сядет за стол переговоров. "Я думаю, комментарий ( президента Байдена газете NYT, – ред. ) о том, что дипломатия завершает войны, очень важен. Он процитировал Президента Зеленского, который сказал, что в конце концов эта война будет завершена дипломатическим путем", - отметила Донфрид по просьбе уточнить, какую позицию занимают США в отношении путей завершения войны в Украине.

"Но я думаю, что этот стол переговоров, к сожалению, не вопрос близкого времени", - отметила представитель Госдепартамента США. В этом контексте она сказала, что пока нет никаких признаков того, что Россия будет вести добросовестный диалог.

Донфрид также подтвердила позицию об избежании обсуждений украинского вопроса без Украины.

"Мы поддерживаем право Украины быть свободным, демократическим и независимым государством. Ничего об Украине без Украины. Мы остаемся преданными защите украинского суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнула помощница госсекретаря США.

Она напомнила, что с февраля этого года Соединенные Штаты предоставили Украине $6,3 миллиарда в качестве оборонной, гуманитарной и экономической помощи.

"Борьба Украины – это наша борьба. Это борьба всех нас за демократию и свободу. Так что мы будем держать курс вместе с народом Украины, потому что понимаем, что свобода не дается даром", - отметила Донфрид.

  • 4 июня в Офисе президента Украины назвали три ключевых условия возобновления переговоров с РФ.
  • 6 июня в эфире Еспресо Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании 2005-2010 гг. Игорь Харченко заявил, что Украина сядет за стол переговоров с Россией только после поражения российской армии и освобождения всех оккупированных украинских территорий.
  • 22 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичис назвал безнравственными все разговоры об уступках президенту РФ Владимиру Путину.
  • Президент США Джо Байден заявил, что не будет давить на правительство Украины для территориальных уступок России ради мира.

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