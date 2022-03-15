Переговоры с РФ продолжаются, возобновили консультации на главной платформе, – Подоляк

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе", – говорится в сообщении.

Он добавил, что сейчас обсуждают общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны. Ранее он заявил, что переговоры украинской и российской делегаций возобновились 15 марта, и между сторонами идет довольно трудная дискуссия.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами.

Позже Подоляк сообщил, что четвертый раунд переговоров с Россией проходит сложно, но с продвижением .