Переговоры с РФ продолжаются, возобновили консультации на главной платформе, – Подоляк
Переговоры украинской и российской делегаций продолжаются. В настоящее время возобновлены консультации на главной платформе
Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
"Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе", – говорится в сообщении.
Он добавил, что сейчас обсуждают общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны. Ранее он заявил, что переговоры украинской и российской делегаций возобновились 15 марта, и между сторонами идет довольно трудная дискуссия.
- Напомним, ранее Подоляк заявил, что россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами.
- Позже Подоляк сообщил, что четвертый раунд переговоров с Россией проходит сложно, но с продвижением .
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