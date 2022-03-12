Переговоры с РФ продолжаются непрерывно в видеоформате, - Подоляк
Переговоры с российской делегацией продолжаются непрерывно в видеоформате. Также созданы специальные рабочие подгруппы
Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter, передает Еспресо.TV.
"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предваритльными директивами", - написал он, добавив к сообщению совместное фото с Андреем Ермаком.
- Напомним, после первого раунда переговоров 1 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с РФ пока не принесли результата, который Украина хотела бы получить.
- 3 марта состоялся второй раунд переговоров Киева и Москвы, после которых Михаил Подоляк заявил, что Украина не получила результаты, на которые рассчитывала.
- 7 марта в Беларуси завершился третий раунд переговоров Украины с Россией.
- В четверг, 10 марта, в Анталии также состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции (Мевлют Чавушоглу), Украины (Дмитрий Кулеба) и России (Сергей Лавров).
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