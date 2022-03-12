Переговоры с РФ продолжаются непрерывно в видеоформате, - Подоляк

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter, передает Еспресо.TV.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предваритльными директивами", - написал он, добавив к сообщению совместное фото с Андреем Ермаком.

Напомним, после первого раунда переговоров 1 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с РФ пока не принесли результата, который Украина хотела бы получить.

3 марта состоялся второй раунд переговоров Киева и Москвы, после которых Михаил Подоляк заявил, что Украина не получила результаты, на которые рассчитывала.

7 марта в Беларуси завершился третий раунд переговоров Украины с Россией.

В четверг, 10 марта, в Анталии также состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции (Мевлют Чавушоглу), Украины (Дмитрий Кулеба) и России (Сергей Лавров).