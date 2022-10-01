Переговоры с РФ могут возобновиться, только если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым, - Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал возможность возобновления переговоров с Россией только при условии, что ее армия покинет всю территорию Украины, включая Крым
Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
"Россия не хочет вести переговоры – она лишь выдвигает ультиматумы. Если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым, переговоры могут возобновиться", – сказал Подоляк.
Он также подчеркнул, что псевдореферендумы, проведенные Россией на временно оккупированных территориях, не имеют юридической силы по международному праву. Поэтому объявления РФ аннексии захваченных ею Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей ничего не меняют для Украины.
Кроме того, Подоляк также прокомментировал угрозы агрессора применить ядерное оружие.
"Шансы ядерного конфликта невысокие, но они есть. И если мир допустит полный крах международной ядерной безопасности, у нас будут катастрофические последствия не только для Украины", - отметил он.
По его словам, глобальный ответ на возможную атомную атаку придется давать, в частности, и внутри ЕС и НАТО.
- Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву " сесть за стол переговоров".
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.
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