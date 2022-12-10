Переговоры с Путиным будут продолжаться и дальше, несмотря на различия во взглядах, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует и дальше продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным несмотря на то, что тот не думает отступать
Об этом сообщает издание Bild.
"Каждый раз, когда я говорю с Путиным, он говорит очень четко, речь идет именно о завоевании чего-то. Он просто хочет силой захватить часть украинской территории", - сказал глава немецкого правительства.
Канцлер считает, что такая позиция президента РФ удивительна на фоне потерь в рядах российской армии.
"Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Возможно, 100 тысяч", – добавил Шольц.
По его словам, российское руководство и раньше демонстрировало брутальный подход, например, в Сирии или Чечне, где оно "стерло с лица земли целую страну".
- 5 декабря Шольц заявил о "решающей роли" Германии в противостоянии имперским претензиям Путина в Европе. Также по его словам, новая роль Германии потребует новой стратегической культуры и стратегия национальной безопасности, которую его правительство примет через несколько месяцев, будет отражать этот факт.
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