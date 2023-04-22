Переговоры по войне в Украине должны проходить на условиях Киева, - Госдеп
Представитель Государственного департамента США Ведант Пател заявил, что переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях, выдвигаемых украинской стороной.
Об этом он сказал на брифинге, пишет NV.
Он отметил, что нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, поскольку одна из стран стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь.
Пател также напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что война в итоге закончится переговорами, но это должно происходить на условиях, которые предлагают украинская сторона.
- Напомним, в начале апреля Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил , что в то время переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией были невозможны.
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