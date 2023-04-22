Переговоры по войне в Украине должны проходить на условиях Киева, - Госдеп

Об этом он сказал на брифинге, пишет NV.

Он отметил, что нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, поскольку одна из стран стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь.

Пател также напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что война в итоге закончится переговорами, но это должно происходить на условиях, которые предлагают украинская сторона.